Трампа розлютили зустрічні мита Китаю, і він пригрозив додати ще 50% до попередньої суми мит

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається робити паузу в запроваджені нових мит на іноземні товари. Крім того, він навіть може підвищити мита на товари з Китаю ще на 50%.

Про це Трамп заявив перед журналістами після зустрічі з прем'єром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу, повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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Дональд Трамп зауважив, що така реакція буде у випадку, якщо протягом наступного дня Китай не скасує свої мита у відповідь, які Пекін запровадив після перших мит США.

"Як відомо, вони ввели 30% мита понад їхні вже безглузді тарифи всупереч моїй заяві. Я сказав, якщо це мито не знімуть до завтра 12:00, ми введемо 50% тариф понад той, що вже вели", — заявив Трамп.

Торкнувшись Азійського регіону, Трамп згадав і про Японію. Президент США повідомив, що у США вже прямує група "найкращих перемовників Японії", щоб домовлятись про зменшення мит.

"Як ви знаєте, я сьогодні говорив з прем'єр-міністром Японії, і розмова була дуже хорошою. Вони приїдуть. Я сказав: ви маєте відкрити свою країну, бо ми не продали жодної машини в Японії, а вони мільйони у нас", — зазначив президент США.

Трамп сказав, що у США зараз понад 36 трлн доларів, "бо люди у Білому домі дозволили цьому статися". Тепер, за словами Трампа, настав час для справедливих угод для США, адже "тепер Америка на першому місці. Америка передусім".

Нагадаємо, через запровадження мита американські фондові біржі різко почали падати. Тарифна політика США викликала серйозні побоювання серед інвесторів.

Втім сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, яку ж сам спровокував на світовому ринку, заявив, що його це не хвилює. Ба більше, він сказав, що технологічні світові гіганти нібито з розумінням ставляться до його політики.