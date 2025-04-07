Дональд Трамп. Фото: відкриті джерела

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю додатковими 50-відсотковими митами. Він встановив дедлайн до 9 квітня.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social у понеділок, 7 квітня.

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Трамп погрожує Китаю додатковими митами у 50%

Американський лідер зазначив, що Китаю слід переглянути своє рішення щодо введення 34% мит на американські товари, інакше це матиме наслідки.

"Китай запровадив 34% мита на додачу до вже встановлених ним рекордних мит, незаконного субсидування компаній та масштабних довгострокових валютних маніпуляцій, попри моє попередження про те, що будь-яка країна, яка запровадить додаткові мита у відповідь і на додачу до вже існуючих довгострокових митних зловживань щодо нашої країни, негайно зіткнеться з новими, значно вищими митами", — пригрозив американський лідер.

Трамп також окреслив строки, впродовж яких Китай має переглянути своє рішення. Він попередив, що вже з 9 квітня можуть бути запроваджені мита у розмірі 50%.

Також він заявив, що всі переговори, про які запитує Китай зі США, буде припинено. Щодо інших країн, які зіткнулися з американськими митами, переговори стартують негайно.

Нагадаємо, через запровадження мита американські фондові біржі різко почали падати. Тарифна політика США викликала серйозні побоювання серед інвесторів.

Втім сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, яку ж сам спровокував на світовому ринку, заявив, що його це не хвилює. Ба більше, він сказав, що технологічні світові гіганти нібито з розумінням ставляться до його політики.