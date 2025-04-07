Трамп заявив, що його не турбує падіння ринків через мита

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на падіння фондових ринків через введення нових мит на імпорт товарів з інших країн. Він зазначив, що його не турбують втрати ринків.

Про це пише Reuters у понеділок, 7 квітня.

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"Я не хочу падіння, але іноді треба щось гірке, щоб вилікуватись. Інші країни погано з нами поводились через дурне керівництво. Вони забрали наш бізнес, наші гроші, наші робочі місця. Перевезли їх до Мексики, Канади і багато до Китаю. Це неприйнятно, ми цього не допустимо", — сказав Трамп.

За його словами, зараз "сотні мільярдів доларів щомісяця вливаються" в США, тому що він підняв тарифи. На думку президента, "скоро все налагодиться".

Reuters процитувало Трампа, що іноземним урядам "доведеться заплатити багато грошей" за скасування тарифів. Він схарактеризував їх як "ліки", що спричинило подальшу бійню на світових фінансових ринках.

"Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити", — сказав він.

Нагадаємо, конгресмен-демократ Ел Грін готує Трампу звинувачення для оголошення імпічменту.

А деякі американські та в'єтнамські компанії попросили адміністрацію США відкласти 46% мита на товари з В'єтнаму.