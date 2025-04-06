У США готують спробу імпічменту Трампа - деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін заявив, що в наступні 30 днів висуне президенту США Дональду Трампу звинувачення. Про це він сказав під час мітингу проти Трампа у Вашингтоні, на який вийшли тисячі американців.

Про це пише The Hill.

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На думку Гріна, Трамп "не заслуговує" обіймати посаду президента США, тому він вважає, що Сенат має засудити його "цього разу".

"Він Голіаф. Він має контроль над генералами в армії. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, друзі мої, друзі мої, на кожного Голіафа є Давид", — сказав конгресмен.

За його словами, він планує внести подання про оголошення імпічменту американському президенту протягом наступних 30 днів. Відомо, що Грін пообіцяв висунути звинувачення Трампу близько двох місяців тому.

"Вам не можна довірити свободу і справедливість для всіх. Вам не можна довірити управління народом від народу для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Благослови вас Бог", — наголосив він.

Коментар Білого дому

Помічник прессекретаря Білого дому Ліз Г'юстон повідомила, що позиція Трампа чітка: "він завжди буде захищати соціальне забезпечення, Medicare і Medicaid для тих, хто має на це право".

"Тим часом, позиція демократів полягає в наданні пільг по соціальному забезпеченню, Medicaid і Medicare нелегальним іноземцям, що призведе до банкрутства цих програм і розчавить американських пенсіонерів", — сказала вона.

Як пише видання, Грін очолював кілька невдалих спроб імпічменту Трампа під час його першого терміну в Білому домі, однак вони не зайшли далеко.

Нагадаємо, вчора у Вашингтоні вийшли тисячі людей на мітинг проти Трампа та його союзника Ілона Маска. Крім цього, такі акції відбулися у всіх штатах США.

Також нещодавно вперше розкритикував Трампа колишній президент США Барак Обама. Він звинуватив нову адміністрацію в подвійних стандартах та тиску на ЗМІ.