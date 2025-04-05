Мітинг у Вашингтоні 5 квітня — чого вимагають люди

Мітинг у Вашингтоні 5 квітня. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні, Сполучені Штати Америки, проходить мітинг проти політики лідера Дональда Трампа та його союзника Ілона Маска. Загалом акції заплановані у всіх 50 штатах.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події у суботу, 5 квітня.

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Мітинг у Вашингтоні

На вулиці міста вийшли декілька тисяч людей, аби висловити своє невдоволення політикою Трампа та його прибічника Маска. Багато американців проотестують із слоганами про те, що вони вважають, що олігархи та олігархія не повинні бути при владі.

Активісти вважають, що їх права не дотримані. За їхніми словами, демократія та свобода слова у США перебуває в критичному стані.

Мітинг у Вашингтоні 5 квітня. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Вашингтоні 5 квітня. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Вашингтоні 5 квітня. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що демонстрація відбувається мирно.

Нагадаємо, у США люди вийшли на мітинг, оскільки обурені діями адміністрації Трампа щодо радикальних змін зовнішньої та внутрішньої політики.

Також колишній президент США Барак Обама звинуватив адміністрацію Штатів у тиску на ЗМІ та подвійних стандартах.