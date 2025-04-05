Масштабні мітинги у США — люди протестують проти Трампа та Маска

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Сполучених Штатах Америки у суботу, 5 квітня, люди йдуть на мітинги проти лідера Дональда Трампа та його союзника Ілона Маска. Вони обурені діями адміністрації Штатів щодо радикальних змін зовнішньої та внутрішньої політики за допомогою виконавчих указів.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 5 квітня.

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На сьогодні заплановано близько 1 200 демонстрацій по всій території Штатів. Організатори очікують, що це стане найбільшим протестом проти Трампа та Маска.

"Це величезна демонстрація, яка посилає дуже чіткий сигнал Маску і Трампу, республіканцям у Конгресі і всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів", — сказав співзасновник групи Indivisible Езра Левін.

На сайті заходу йдеться, що у демонстраціях зареєструвалися близько 150 активістських груп.

Акції заплановані у всіх штатах США, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Один з найбільших мітингів буде на Національній алеї у Вашингтоні.

Нагадаємо, Трамп запровадив 10% мито на імпорт із багатьох країн та підвищив тарифи для держав із найбільшим торгівельним дефіцитом.

Згодом лідер США заявив, що готовий знизити митні тарифи, якщо держави запропонують "феноменальні" умови в рамках переговорів.