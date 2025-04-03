Трамп оголосив про мита проти всіх країн світу — чи є в списку Україна і Росія

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 10% мит на імпорт з усіх країн світу. Ба більше, він запровадив вищі ставки до десятків країн, які мають найвищий торговельний дефіцит зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє CNN та Bloomberg.

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Який обсяг мит запровадив Трамп і коли вони почнуть діяти

Нова політика США являє собою рідкісний зсув у глобальній та економічній політиці. Вона спрямована на відновлення виробничої потужності Сполучених Штатів і торгового балансу. Водночас така політика загрожує ескалацією глобальної торговельної війни, що зароджується, і підвищенням цін для американських споживачів у нестабільний для економіки період.

Зокрема, Трамп запроваджує базовий тариф у розмірі 10% на всі товари з усіх країн світу. Винятком є країни, які відповідають угоді про вільну торгівлю USMCA між Мексикою, Канадою та США, однак товари, які не відповідають, як і раніше, обкладатимуться митом у розмірі 25%. Як пише CNN, імпортери товарів з інших країн почнуть платити базовий тариф у розмірі 10% вже в суботу о 12:01 за східним часом. Тобто, 5 квітня.

Однак це не все. Група приблизно з 60 країн, яких високопоставлені чиновники адміністрації Трампа назвали "найгіршими порушниками", обкладатиметься митом у розмірі половини ставки, яку вони стягують зі США. Ці взаємні мита набудуть чинності 9 квітня о 12:01 за східним часом, згідно з високопоставленим чиновником Білого дому. З повним списком "найгірших країн" і загалом усіх країн можна ознайомитися нижче.

Мита Трампа проти країн світу. Фото: Білий дім

Мита Трампа проти країн світу. Фото: Білий дім

Мита Трампа проти країн світу. Фото: Білий дім

Чи є в списку Україна і Росія

Важливо зазначити, що Україна не потрапила до списку вищевказаних 60 країн. Однак, країна є в загальному списку, показаному вище (і у вирізці нижче). Тобто, щодо України діятиме базове 10% мито. Що ж стосується Росії, то її, як і Білорусі, немає в списку. Проте низка американських ЗМІ пишуть, що стосовно країн, які не потрапили до списку, теж буде мито в розмірі 10%.

Мито США щодо України. Фото: скріншот

Водночас Трамп дав зрозуміти, що розгляне можливість зниження ставок, якщо інші країни знизять торговельні бар'єри для експорту зі США.

Нагадаємо, що крім цих мит, Трамп запровадив 25% тариф на всі імпортні автомобілі, які потрапляють до США. Нові заходи діють уже відсьогодні, 3 квітня.

Також ми писали, що Трамп назвав 2 квітня днем "економічної незалежності" для США. Він підкреслив, що золотий вік Америки повертається.