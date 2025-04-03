Трамп оголосив про мита проти всіх країн світу — чи є в списку Україна і Росія

Трамп запровадив мита проти всіх країн світу — чи є там Україна
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 10% мит на імпорт з усіх країн світу. Ба більше, він запровадив вищі ставки до десятків країн, які мають найвищий торговельний дефіцит зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє CNN та Bloomberg.
Який обсяг мит запровадив Трамп і коли вони почнуть діяти
Нова політика США являє собою рідкісний зсув у глобальній та економічній політиці. Вона спрямована на відновлення виробничої потужності Сполучених Штатів і торгового балансу. Водночас така політика загрожує ескалацією глобальної торговельної війни, що зароджується, і підвищенням цін для американських споживачів у нестабільний для економіки період.
Зокрема, Трамп запроваджує базовий тариф у розмірі 10% на всі товари з усіх країн світу. Винятком є країни, які відповідають угоді про вільну торгівлю USMCA між Мексикою, Канадою та США, однак товари, які не відповідають, як і раніше, обкладатимуться митом у розмірі 25%. Як пише CNN, імпортери товарів з інших країн почнуть платити базовий тариф у розмірі 10% вже в суботу о 12:01 за східним часом. Тобто, 5 квітня.
Однак це не все. Група приблизно з 60 країн, яких високопоставлені чиновники адміністрації Трампа назвали "найгіршими порушниками", обкладатиметься митом у розмірі половини ставки, яку вони стягують зі США. Ці взаємні мита набудуть чинності 9 квітня о 12:01 за східним часом, згідно з високопоставленим чиновником Білого дому. З повним списком "найгірших країн" і загалом усіх країн можна ознайомитися нижче.
Чи є в списку Україна і Росія
Важливо зазначити, що Україна не потрапила до списку вищевказаних 60 країн. Однак, країна є в загальному списку, показаному вище (і у вирізці нижче). Тобто, щодо України діятиме базове 10% мито. Що ж стосується Росії, то її, як і Білорусі, немає в списку. Проте низка американських ЗМІ пишуть, що стосовно країн, які не потрапили до списку, теж буде мито в розмірі 10%.
Водночас Трамп дав зрозуміти, що розгляне можливість зниження ставок, якщо інші країни знизять торговельні бар'єри для експорту зі США.
Нагадаємо, що крім цих мит, Трамп запровадив 25% тариф на всі імпортні автомобілі, які потрапляють до США. Нові заходи діють уже відсьогодні, 3 квітня.
Також ми писали, що Трамп назвав 2 квітня днем "економічної незалежності" для США. Він підкреслив, що золотий вік Америки повертається.
Читайте Новини.LIVE!