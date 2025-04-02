Дональд Трамп запровадив 25% мито на автівки з іноземних країн

Трамп запровадить мито на іноземні автівки — коли це буде
Опівночі в четвер, 3 квітня, США запровадить 25% мито на автомобілі. Йдеться про всі автівки з іноземних країн.
Про це під час виступу в Білому домі 2 квітня заявив президент США Дональд Трамп.
Мито на іноземний транспорт
Американський лідер заявив, що 2 квітня стало "днем економічної незалежності", та наголосив, що для США почнеться золотий вік.
"Робочі місця й заводи повернуться. Це знизить ціни для споживачів", — пообіцяв Трамп.
За його словами, гроші від тарифів Штати використовуватимуть для скорочення податків і погашення державного боргу.
Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп планує оголосити про введення нових мит. Зміни мають призвести до зменшення торгового дефіциту та захистити американських виробників.
Також ми повідомляли, що у травні Дональд Трамп здійснить візит до Саудівськії Аравії. Щоправда, точна дата поїздки наразі невідома.
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