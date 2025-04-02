Дональд Трамп ввел 25% пошлину на автомобили из иностранных государств

Трамп введет пошлину на иностранные автомобили — когда это будет
В полночь в четверг, 3 апреля, США введет 25% пошлину на автомобили. Речь идет обо всех автомобилях из иностранных стран.
Об этом во время выступления в Белом доме 2 апреля заявил президент США Дональд Трамп.
Пошлина на иностранный транспорт
Американский лидер заявил, что 2 апреля стало "днем экономической независимости", и подчеркнул, что для США начнется золотой век.
"Рабочие места и заводы вернутся. Это снизит цены для потребителей", — пообещал Трамп.
По его словам, деньги от тарифов Штаты будут использовать для сокращения налогов и погашения государственного долга.
Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин. Изменения должны привести к уменьшению торгового дефицита и защитить американских производителей.
Также мы сообщали, что в мае Дональд Трамп совершит визит в Саудовскую Аравию. Правда, точная дата поездки пока неизвестна.
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