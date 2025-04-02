Дональд Трамп ввел 25% пошлину на автомобили из иностранных государств

Президент США Дональд Трамп. Фото: politico.com

В полночь в четверг, 3 апреля, США введет 25% пошлину на автомобили. Речь идет обо всех автомобилях из иностранных стран.

Об этом во время выступления в Белом доме 2 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер заявил, что 2 апреля стало "днем экономической независимости", и подчеркнул, что для США начнется золотой век.

"Рабочие места и заводы вернутся. Это снизит цены для потребителей", — пообещал Трамп.

По его словам, деньги от тарифов Штаты будут использовать для сокращения налогов и погашения государственного долга.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин. Изменения должны привести к уменьшению торгового дефицита и защитить американских производителей.

Также мы сообщали, что в мае Дональд Трамп совершит визит в Саудовскую Аравию. Правда, точная дата поездки пока неизвестна.