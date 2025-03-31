Трамп відвідає Саудівську Аравію в травні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп оголосив, що в травні здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії, який стане його першим закордонним візитом у новій каденції. Попри це, у Саудівській Аравії поставили свою умову, коли Трамп може прибути — саудити хочуть, щоб спершу між Україною та Росією оголосили перемир'я.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела в адміністрації.

Читайте також:

Трамп хоче поїхати у Саудівську Аравію за інвестиціями

Як заявив сам Трамп, рішення знову розпочати закордонні поїздки саме з Ер-Ріяда продиктоване фінансовими домовленостями. За його словами, під час першого візиту до Саудівської Аравії в 2017 році Ер-Ріяд виділив 450 мільярдів доларів для американської економіки.

Тепер же Трамп заявив, що погодиться на візит лише за умови інвестицій у розмірі трильйона доларів протягом чотирьох років — і саудити нібито вже дали згоду. Як стверджують джерела, саудівська сторона зацікавлена в тому, щоб візит відбувся вже після досягнення припинення вогню у війні між росією та Україною.

У Білому домі підтвердили, що візит дійсно перебуває у фазі планування, однак остаточної дати поки не названо. Один із варіантів — середина травня. Раніше серед можливих дат розглядалося 28 квітня, але її згодом перенесли.

Наразі невідомо, чи поїздка включатиме зустрічі з іншими лідерами арабського світу або відвідини Ізраїлю, як це було у 2017 році. Ізраїльські чиновники зазначили, що офіційних перемовин щодо візиту до їхньої країни поки не велося.

Вашингтон прагне домовитися про нове перемир’я в Секторі Газа і домогтися звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

Крім того, прогрес у переговорах про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем поки відкладено. Головна причина — розбіжності щодо створення палестинської держави: Ер-Ріяд наполягає на чітко окресленому, обмеженому в часі плані її заснування, що наразі не влаштовує уряд Ізраїлю.

Нагадаємо, нещодавно Росія та США почали переговори щодо угоди про спільний видобуток корисних копалин.

Також Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський не хоче підписувати угоду про видобуток корисних копалин в Україні.