Диктатор РФ Путін та президент США Трамп. Фото: Reuters

Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів. Крім того, ведуться перемовини про інші проєкти в Росії.

Про це місцевим ЗМІ повідомив спецпредставник Росії з міжнародної економіки та інвестиційного співробітництва Кирило Дмитрієв, передає Reuters.

Читайте також:

Що відомо про ці переговори

За словами Дмитрієва, рідкоземельні метали є важливою сферою для співпраці, і, звичайно, РФ та США почали обговорення цих та інших проєктів у Росії. Він не уточнив, про які території йдеться — про законні чи окуповані в України. Також він не назвав компанії США, які зацікавлені в інших інвестиційних проєктах на території РФ.

Reuters зазначає, що співпраця може бути додатково обговорена на наступному раунді російсько-американських переговорів, який може відбутися в середині квітня в Саудівській Аравії.

Агенція нагадує, що Путін після переговорів між США та Україною щодо проєкту угоди про корисні копалини запропонував США, згідно з майбутньою економічною угодою, спільно розвідувати російські родовища рідкоземельних металів.

Раніше ми повідомляли, що новий варіант угоди про корисні копалини між Україною та США не передбачає гарантій безпеки. Навпаки, документ створює передумови для потенційної подальшої напруги між країнами.

Крім того, у цьому документі йдеться не лише про управління ресурсами, а й про те, як оброблятимуться доходи, ухвалюватимуться рішення та функціонуватиме спільний Фонд розвитку. Виявилось, що США втягують Україну у кабалу і змусять компенсувати надану допомогу, тому Володимир Зеленський відмовляється його підписувати.