Диктатор РФ Путин и президент США Трамп. Фото: Reuters

Москва и Вашингтон начали переговоры о совместной добыче редкоземельных металлов. Кроме того, ведутся переговоры о других проектах в России.

Об этом местным СМИ сообщил спецпредставитель России по международной экономике и инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает Reuters.

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Что известно об этих переговорах

По словам Дмитриева, редкоземельные металлы являются важной сферой для сотрудничества, и, конечно, РФ и США начали обсуждение этих и других проектов в России. Он не уточнил, о каких территориях идет речь — о законных или оккупированных в Украине. Также он не назвал компании США, которые заинтересованы в других инвестиционных проектах на территории РФ.

Reuters отмечает, что сотрудничество может быть дополнительно обсуждено на следующем раунде российско-американских переговоров, который может состояться в середине апреля в Саудовской Аравии.

Агентство напоминает, что Путин после переговоров между США и Украиной по проекту соглашения о полезных ископаемых предложил США, согласно будущему экономическому соглашению, совместно разведывать российские месторождения редкоземельных металлов.

Ранее мы сообщали, что новый вариант соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не предусматривает гарантий безопасности. Наоборот, документ создает предпосылки для потенциальной дальнейшей напряженности между странами.

Кроме того, в этом документе речь идет не только об управлении ресурсами, но и о том, как будут обрабатываться доходы, приниматься решения и будет функционировать совместный Фонд развития. Оказалось, что США втягивают Украину в кабалу и заставят компенсировать оказанную помощь, поэтому Владимир Зеленский отказывается его подписывать.