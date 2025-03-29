Угода про копалини зі США — чи підпише Україна новий варіант

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Новий варіант угоди про корисні копалини між Україною та США не передбачає гарантій безпеки. Навпаки, документ створює передумови для потенційної подальшої напруги між країнами, оскільки Білий дім наполягає на доступі до природних ресурсів України.

Про це пише The Washington Post в суботу, 29 березня.

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Новий варіант угоди від США надійшов Україні у п'ятницю, 28 березня. Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що вона "повністю відрізняється" від попередньої угоди й "включає речі, які раніше не обговорювалися, і містить елементи, які вже були відхилені обома сторонами". Глава держави зазначив, що будь-які подальші зміни мають бути ретельно переглянуті.

"Я буду розглядати тільки ту версію, яка була офіційно передана нашій стороні. Формат змінився, тому давайте спочатку вивчимо цей формат, а потім будемо говорити", — сказав Зеленський.

Разом з тим, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що він сподівається вийти на повне обговорення угоди "й навіть отримати підписи наступного тижня". Разом з тим, видання наголошує, що, судячи з реакції українських депутатів і чиновників, швидке затвердження малоймовірне. За словами українського високопосадовця, новий проєкт угоди виглядає так, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Також колишній український чиновник, знайомий з переговорами, сказав, що нова пропозиція може бути лише початковою переговорною позицією США. Він додав, що вона "жахлива для України".

"Немає жодних шансів, що він буде підписаний у такому варіанті", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини зі США. Наразі документ вивчають.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський відмовився визнавати допомогу, яку надали США, боргом України. Він наголосив, що в угоді цього не буде прописано.