Зеленський відповів, чи визнає Україна допомогу США боргом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна не визнає боргом військову допомогу, яку надавали США. Якщо в угоді про копалини будуть "ризикові речі", то українці про це дізнаються.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в п'ятницю, 28 березня.

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Глава держави прокоментував новий проєкт угоди про рідкісноземельні ресурси зі США. Він наголосив, що українці знатимуть, якщо в документі будуть "ризикові речі".

"Якщо питання боргів? Я не знаю, як в цій угоді. Якщо там порушується це питання, ми не будемо сприймати борги, як і я казав. Це для мене зрозумілі абсолютно речі, принаймні ми говоримо про минуле", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, також глава держави заявив, що у Києві відбудеться термінова зустріч з партнерами. Це станеться вже наступного тижня.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про те, що Україні розширили доступ до розвідданих. Також під час зустрічі у Парижі партнери домовилися про доступ до складів з боєприпасами.