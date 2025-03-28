Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні розширили доступ до розвідданих та військових складів. Також, за його словами, Україні надали ліцензії на ППО.

Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 28 березня.

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Україні надали ліцензії на ППО — Зеленський

За словами президента, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних з супутників європейських колег. Також під час зустрічі у Парижі сторони домовилися з деякими лідерами про доступ до їхніх складів з боєприпасами.

"Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що Україна працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії. Зокрема, Україна домовилася про інвестиції у виробництво українських дронів і ракет.

Крім того, глава держави повідомив, що протягом тижня у Києві запланована термінова зустріч у вузькому колі. Вона буде присвячена питанню міжнародного контингенту.

Нагадаємо, що 27 березня у Парижі завершився саміт щодо підтримки України. Захід тривав більш ніж три години, в ньому взяли участь лідери близько 30 країн.