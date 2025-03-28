Україні розширили доступ до розвідданих та складів — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні розширили доступ до розвідданих та військових складів. Також, за його словами, Україні надали ліцензії на ППО.
Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 28 березня.
Україні надали ліцензії на ППО — Зеленський
За словами президента, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних з супутників європейських колег. Також під час зустрічі у Парижі сторони домовилися з деякими лідерами про доступ до їхніх складів з боєприпасами.
"Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.
Також глава держави додав, що Україна працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії. Зокрема, Україна домовилася про інвестиції у виробництво українських дронів і ракет.
Крім того, глава держави повідомив, що протягом тижня у Києві запланована термінова зустріч у вузькому колі. Вона буде присвячена питанню міжнародного контингенту.
Нагадаємо, що 27 березня у Парижі завершився саміт щодо підтримки України. Захід тривав більш ніж три години, в ньому взяли участь лідери близько 30 країн.
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