Зустріч лідерів щодо підтримки України завершився через три години — деталі

Зустріч лідерів щодо підтримки України. Фото: Reuters

У Парижі у четвер, 27 березня, завершилася зустріч лідерів щодо підтримки України. Вона була тривала понад три години.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зустріч союзників України у Парижі 27 березня

У саміті взяли участь лідери країн-союзниць України: президенти Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

Інфографіка Новини.LIVE

На порядку денному саміту були такі ключові питання:​

підтримка української армії;​

побудова стійкої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням;​

гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що метою зустрічі є захист миру та забезпечення стабільності в Європі. ​Також йшлося про конкретні зобов'язання щодо підтримки України та посилення тиску на Росію з метою досягнення перемир'я. ​

Учасники саміту висловили солідарність з Україною та обговорили подальші кроки для забезпечення безпеки та територіальної цілісності. Згодом Макрон має провести пресконференцію, щоб розповісти підсумки саміту.

Нагадаємо, лідери країн зібралися у Парижі на зустріч, аби обговорити підтримку України у стримуванні російської агресії.

Також на захід прибув Президент України Володимир Зеленський. Його зустрів французький лідер Еммануель Макрон.