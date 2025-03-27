Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський приїхав у Париж на саміт Коаліції охочих — що відомо arrow

Зеленський приїхав у Париж на саміт Коаліції охочих — що відомо

27 березня 2025 11:41
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський і Рютте прибули на саміт Коаліції охочих
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі для участі в саміті "Коаліції охочих" — міжнародної ініціативи, що об'єднує держави, готові підтримувати Україну на шляху до стабільного миру. Його, як і інших високопосадовців, зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомила кореспондентка "Суспільне". 

Читайте також:

Хто прибув на саміт "Коаліції охочих" до Парижа

Участь у зустрічі також бере генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Серед лідерів, які вже прибули на саміт, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Ключові теми саміту — майбутня архітектура української армії, спільні зусилля для досягнення припинення вогню та ймовірне розміщення військового контингенту союзників у разі запровадження перемир’я. Учасники також обговорюють конкретні кроки з довгострокової підтримки обороноздатності України.

Зазначимо, що Макрон вже анонсував новий пакет французької військової допомоги на 2 мільярди євро. Президент Зеленський додав, що очікує аналогічних рішень і від інших партнерів упродовж дня. За підсумками саміту передбачено спільну пресконференцію.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE детально пояснила, що таке "Коаліція охочих" та яке значення вона має для закінчення війни в Україні. 

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував важливість "Коаліції охочих" та звернувся до партнерів. 

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Париж Коаліція охочих
Реклама
Реклама
Реклама