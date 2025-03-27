Зеленський і Рютте прибули на саміт Коаліції охочих

Зеленський приїхав у Париж на саміт Коаліції охочих — що відомо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі для участі в саміті "Коаліції охочих" — міжнародної ініціативи, що об'єднує держави, готові підтримувати Україну на шляху до стабільного миру. Його, як і інших високопосадовців, зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.
Про це повідомила кореспондентка "Суспільне".
Хто прибув на саміт "Коаліції охочих" до Парижа
Участь у зустрічі також бере генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Серед лідерів, які вже прибули на саміт, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр Нідерландів Марк Рютте.
Ключові теми саміту — майбутня архітектура української армії, спільні зусилля для досягнення припинення вогню та ймовірне розміщення військового контингенту союзників у разі запровадження перемир’я. Учасники також обговорюють конкретні кроки з довгострокової підтримки обороноздатності України.
Зазначимо, що Макрон вже анонсував новий пакет французької військової допомоги на 2 мільярди євро. Президент Зеленський додав, що очікує аналогічних рішень і від інших партнерів упродовж дня. За підсумками саміту передбачено спільну пресконференцію.
Нагадаємо, редакція Новини.LIVE детально пояснила, що таке "Коаліція охочих" та яке значення вона має для закінчення війни в Україні.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував важливість "Коаліції охочих" та звернувся до партнерів.
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