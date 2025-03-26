У Парижі відбудеться саміт "Коаліції охочих" — що відомо про зустріч

Союзники України. Фото: Reuters

У четвер, 27 березня, у Парижі відбудеться саміт "Коаліції охочих". Під час зустрічі сторони обговорять, зокрема, потреби України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Андрій Сибіга розмовляє з міністром праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна в Києві. Фото: Reuters

Зустріч "Коаліції охочих" — що відомо

Вже завтра, 27 березня, у столиці Франції відбудеться зустріч "Коаліції охочих". Під час зустрічі сторони планують обговорити потреби України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про очікування від неї під час пресконференції з міністеркою праці Норвегії Тоньє Бренна та міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. За його словами, Україна має нагальні та середньострокові очікування від "Коаліції охочих".

Очільник дипломатичного відомства сказав, що кожна така зустріч наближає, по-перше, мир, а також посилює наші переговорні позиції. За словами Сибіги, зазвичай під час цих зустрічей говориться про нагальні потреби України вже зараз та все те, що посилює українську позицію, армію, оборонні спроможності.

Водночас другим блоком обговорень під час таких зустрічей — є майбутня інфраструктура безпеки, пакт безпекових гарантій. Очільник МЗС наголосив, що це вже детально обговорюється і кожна така зустріч є продовженням попередніх дискусій.

"Вона виводить етап дискусій за кожним разом і за підсумками кожної зустрічі етап дійсно на вищий рівень. Тобто вони всі дуже предметні, з конкретними результатами. Кожна зустріч — це можливість для голови держави, для президента України провести двосторонні зустрічі з нашими партнерами", — пояснив Сибіга.

Нагадаємо, що 15 березня прем'єр-міністр Великої Британії

Стармер провів онлайн-зустріч "Коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів. Вони погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Тоді приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент України Володимир Зеленський. Після цього він заявив, що через тиждень, імовірно, відбудеться ще одна зустріч партнерів на підтримку України.

Іноземні ЗМІ також писали про те, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

"Коаліція охочих". Фото: Новини.LIVE

Що таке "Коаліція охочих"

Зазначимо, що "Коаліція охочих" — це група країн, які погодилися й зобов'язалися підтримувати Україну у повномасштабній війні з Росією. Про її створення оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер після саміту 18 світових лідерів, що відбувся в Лондоні 2 березня 2025 року.

Зауважимо, що наразі немає офіційних заяв щодо складу коаліції. Однак зацікавленість до цього об’єднання виявили лідери наступних країн:

Австралія,

Бельгія,

Болгарія,

Канада,

Чехія,

Данія,

Фінляндія,

Франція,

Німеччина,

Греція,

Ісландія,

Італія,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Нідерланди,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Іспанія,

Швеція,

Туреччина,

Україна,

Велика Британія.

Наголосимо, що це не повний перелік країн, які раніше заявляли про готовність надіслати миротворчі війська до України або принаймні допускали таку можливість.

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський прокоментував зустріч "Коаліції охочих", яка відбудеться у Парижі 27 березня. Також президент відреагував на інформацію про те, що деякі країни не хочуть відправляти контингент в Україну.

Також Зеленський анонсував важливу зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.