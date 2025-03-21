Зустріч Коаліції охочих та відправка миротворців в Україну — що про це каже Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч "Коаліції охочих", яка відбудеться наступного тижня у Парижі. Крім того, він відреагував на інформацію, що деякі країни не хочуть відправляти контингент в Україну, а планують передати цей мандат Організації Обʼєднаних Націй (ООН). Глава держави також відповів, чи буде Чехія відправляти миротворців.

Про це український лідер сказав у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік у пʼятницю, 21 березня, на пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом.

Читайте також:

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі

Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудеться двостороння зустріч з Президентом Франції Емманюелем Макроном. За його словами, є багато питань. Він сподівається на хороший результат зустрічі.

"Окрім цього буде важливий саміт "Коаліція охочих". Будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни та недопущення другої хвилі, можна сказати третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації та їх агресивних дій". — зазначив глава держави.

Відправка контингенту в Україну

Крім того, на зустрічі обговорять відправку контингенту в Україну та те, як підтримувати українську армію.

"Обговоримо, який це буде вигляд — сама інфраструктура контингенту. Де, скільки, хто готовий, хто готовий бути в "Коаліції охочих", а хто поки не готовий. Можна зрозуміти, оскільки в кожної країни на це є свої обʼєктивні або субʼєктивні причини", — зауважив український лідер.

За його словами, він хоче, аби після зустрічі серед країн вийшли з якоюсь конкретикою.

"При всій повазі ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з ООН, але це не може бути альтернативою", — наголосив Зеленський.

Чи буде Росія боятися ООН

Глава держави вважає, що ООН не буде жодного мандату захищати Україною, якщо Путін знову прийде з війною до нас.

"Тут є питання, чи буде такий мандат у контингенту. Поки немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО та є кораблі, є літаки та є серйозна армія, а також реальна розвідка наших партнерів тут в Україні, безумовно піти проти такої інфраструктури дуже небезпечно для росіян. Чи буде Росія боятися ООН? Вони цією війною порушили все, тому я не думаю, що вони будуть боятися", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 березня Зеленський та лідер Чехії відвідали Мощун у Київській області. Вони вшанували памʼять українських воїнів.

Також український лідер відреагував на нічну атаку російських окупантів. За його словами, зафіксовано влучання у низці регіонів.