Президенти України та Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині в річницю звільнення цього села від російських окупантів. Лідери вшанували пам’ять українських захисників.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 21 березня.

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Лідери вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році. Глави держав оглянули меморіал "Янголи Перемоги", встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун.

Зазначимо, що Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель — Буча — Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині. Фото: ОПУ

"Сьогодні ми почали день із президентом Чехії Петром Павелом і нашу зустріч у Мощуні в Київській області, і це символічне місце, дуже памʼятне для всіх нас в Україні. Бої за Мощун проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва, а отже — усієї нашої держави", — написав Зеленський.

А також зазначив, що разом з президентом Чехії вони ушанували памʼять полеглих воїнів ЗСУ, які боролися за свободу України, та подякували всім героям, завдяки яким ми в українському Києві, у нашій незалежній державі.

"І це завжди так буде — незалежність України ми обовʼязково збережемо", — наголосив президент.

Скриншот повідомлення Володимира Зеленського

Зазначимо, що раніше ми повідомляли про те, що президент Чеської Республіки Петр Павел у п’ятницю, 21 березня, прибув до Києва з офіційним візитом.

Перед цим він відвідав Одесу, яку вночі ворог атакував дронами-камікадзе.