Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва з офіційним візитом

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Одеська ОВА

Президент Чеської Республіки Петр Павел у п’ятницю, 21 березня, прибув до Києва з офіційним візитом. У політика є заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомила пресслужба Петра Павела.

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Вчора у четвер, 20 березня, чеський лідер відвідав Одесу, де провів переговори з віцепрем’єр-міністром України, міністром з питань реконструкції та розвитку регіонів Олексієм Кулебою, а також з представниками обласної влади, міськими головами Миколаєва та Херсона. Під час зустрічі обговорювалися питання подальшої підтримки прифронтових регіонів, які щоденно зазнають російських обстрілів.

Президент Чехії запевнив у незмінній підтримці України та нагадав про вже надану допомогу. Зокрема, йдеться про бойові машини, дрони, захисні жилети, мобільні глушилки зв'язку, апарати штучної вентиляції легенів та медичні ліжка.

Очікується, що під час перебування в Києві Петр Павел обговорить із керівництвом України поточну безпекову ситуацію, гуманітарну підтримку та координацію подальшої допомоги в межах європейських ініціатив.

Нагадаємо, на початку березня Петер Павел закликав спільноту ЄС створити коаліцію для встановлення миру в Україні.

Тиждень тому, 14 березня, у Львові погодили співпрацю із Чехією.