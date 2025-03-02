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У Чехії закликали створити коаліцію для повернення миру в Україні

2 березня 2025 11:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Петр Павел закликав створити коаліцію для встановлення миру в Україні
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Seznam Zpravy
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Чехії Петр Павел на тлі суперечок американської адміністрації та українського лідера в Овальному кабінеті зробив заяву щодо України. Він закликав створити коаліцію за встановлення миру.

Про це Павел написав в X.

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"Настав час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні", — зазначив чеський лідер.

Він наголосив, що "мир" на умовах агресора називається капітуляцією та це лише заохочуватиме всіх теперішніх і майбутніх агресорів.

"Вільний світ повинен протистояти злу", — додав Павел.

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Скриншот допису Павела

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підтримав українського президента Володимира Зеленського після ситуації в Білому домі.

Також свою солідарність з Україною висловили президент Франції Емманюель Макрон та заступник лідера ХДС Німеччини Йоганн Вадепул. Водночас слова підтримки пролунали від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, лідерів Іспанії, Італії, Польщі та інших країн.

Крім того, сенатори США від Демократичної партії засудили поведінку Трампа та Венса й назвали зустріч "ганебною".

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