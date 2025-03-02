Петр Павел призвал создать коалицию для установления мира в Украине

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Seznam Zpravy

Президент Чехии Петр Павел на фоне споров американской администрации и украинского лидера в Овальном кабинете сделал заявление относительно Украины. Он призвал создать коалицию за установление мира.

Об этом Павел написал в X.

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"Пришло время подумать о создании широкой коалиции, которая бы стремилась к справедливому миру в Украине", — отметил чешский лидер.

Он отметил, что "мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и это только будет поощрять всех нынешних и будущих агрессоров.

"Свободный мир должен противостоять злу", — добавил Павел.

Скриншот поста Павела

Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе поддержал украинского президента Владимира Зеленского после ситуации в Белом доме.

Также свою солидарность с Украиной выразили президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера ХДС Германии Иоганн Вадепул. В то же время слова поддержки прозвучали от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, лидеров Испании, Италии, Польши и других стран.

Кроме того, сенаторы США от Демократической партии осудили поведение Трампа и Вэнса и назвали встречу "позорной".