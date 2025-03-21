Зеленський відреагував на нічну дронову атаку Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 21 березня, завдали низки ударів безпілотниками по українських містах. Зафіксовано влучання у низці регіонів.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Увечері Росія запустила на Україну понад 200 ударних дронів та дронів-імітаторів, а також керовані авіабомби. Через атаки постраждали Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина та Чернігівщина.

На Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах та пошкоджена багатоповерхівка, відомо про трьох постраждалих.

У Запоріжжі через російські КАБи поранені шестеро людей, серед яких чотирирічна дитина. Там пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

На місцях ударів працюють екстрені служби, постраждалі отримують допомогу. Зеленський наголосив, що саме тиск та посилення санкції проти Росії, а також оборонна підтримка України — це шлях до припинення такого терору й затягування війни.

"Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії", — зазначив президент.

Він подякував всім нашим партнерам, які продовжують допомагати Україні, а також військовим, медикам та рятувальникам.

Скриншот допису Зеленського

Раніше в ДСНС показали кадри ліквідації рятувальниками наслідків атаки РФ на Одещину.

Також від ворожих обстрілів постраждала Хмельниччина — там зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру.