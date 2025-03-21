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РФ вдарила по інфраструктурі Хмельниччини — у ДСНС показали фото

21 березня 2025 11:38
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ завдала ударів по інфраструктурі Хмельниччини — фото
Рятувальник ліквідує наслідки. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти п'ятниці, 21 березня, завдали ударів по Хмельницькій області. В регіоні постраждав об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Вночі російські окупанти завдали ударів по об’єкту цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Хмельницька область постраждала від атак РФ вночі 21 березня
Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС
На Хмельниччині зафіксовано влучання під час атаки РФ
Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС
Росія атакувала Хмельниччину - наслідки
Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, однак рятувальники оперативно її ліквідували.  За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, загалом Росія вночі запустила по Україні 214 ударних безпілотників.

Під ударом опинився Київ та область: зафіксовано пошкодження у чотирьох районах регіону.

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