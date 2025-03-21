РФ завдала ударів по інфраструктурі Хмельниччини — фото

РФ вдарила по інфраструктурі Хмельниччини — у ДСНС показали фото
Російські загарбники в ніч проти п'ятниці, 21 березня, завдали ударів по Хмельницькій області. В регіоні постраждав об'єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
Атака на Хмельниччину 21 березня
"Вночі російські окупанти завдали ударів по об’єкту цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, однак рятувальники оперативно її ліквідували. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, загалом Росія вночі запустила по Україні 214 ударних безпілотників.
Під ударом опинився Київ та область: зафіксовано пошкодження у чотирьох районах регіону.
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