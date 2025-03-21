РФ завдала ударів по інфраструктурі Хмельниччини — фото

Рятувальник ліквідує наслідки. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти п'ятниці, 21 березня, завдали ударів по Хмельницькій області. В регіоні постраждав об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Вночі російські окупанти завдали ударів по об’єкту цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, однак рятувальники оперативно її ліквідували. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, загалом Росія вночі запустила по Україні 214 ударних безпілотників.

Під ударом опинився Київ та область: зафіксовано пошкодження у чотирьох районах регіону.