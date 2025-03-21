Зеленський анонсував зустріч з Макроном — коли вона відбудеться

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливу зустріч з лідером Франції Емманюелем Макроном. Він повідомив, що вона відбудеться вже наступного тижня.

Про це український лідер сказав у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік у пʼятницю, 21 березня, на пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом.

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Зустріч Зеленського з Макроном

Глава держави заявив, що наступного тижня відбудеться двостороння зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський сподівається на хороший результат.

"Окрім цього, буде важливий саміт "Коаліція охочих". Будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни та недопущення другої хвилі, можна сказати, третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації та їх агресивних дій", — зазначив глава держави.

Крім того, на зустрічі "Коаліції охочих" обговорять відправку контингенту в Україну й те, як підтримувати українську армію.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ООН не захистить Україну від окупації або бажання російського диктатора Володимира Путіна прийти знову

Також лідер Чехії Петр Павел сказав, що вважає армію України найбільш досвідченою в Європі.