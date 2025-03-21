Петр Павел вважає українську армію найдосвідченішою в Європі

Президент Чехії Петр Павел у Києві. Фото: Новини. LIVE

Президент Чехії Петр Павел заявив, що вважає українську армію найдосвідченішою в Європі. Крім того, він зазначив, що Україна може надати Чехії реальний бойовий досвід.

Про це лідер Чехії сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю, 21 березня.

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"Коли ми дивимося на рівень експертизи, яку мають українські Збройні сили, яку вони отримали у цій війні — дуже очевидно, що українська армія буде найбільш досвідченою в Європі. Окрім Росії як агресора", — зазначив Петр Павел.

А також пояснив, що для Чехії це означає, якщо говорити про спільні підприємства, що це завжди буде взаємовигідно.

"З одного боку, ми можемо допомогти Україні, щоб виробити достатню кількість. Натомість Україна може надати нам реальний бойовий досвід, реальний досвід тактики — того, що довело свою ефективність на полі бою. Але також у сфері технологій, які розвинули українські експерти за такий короткий проміжок часу, які ефективні, дешеві та легкі до виробництва. У цьому сенсі звісно ми можемо вчитися один в одного й отримати прибуток від нашої співпраці для обох сторін", — сказав лідер Чехії.

Крім того, Петр Павел прокоментував атаку Росії на Одесу у ніч проти 21 березня. Він зазначив, що залишив Одесу приблизно за 20 хвилин до початку вибухів у місті.

Зокрема, президент Чехії зробив заяву щодо "Коаліції охочих". Він сказав, що бачить її як групу країн, які готові працювати, а не лише говорити.