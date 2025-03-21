Президент Чехії відреагував на атаку РФ на Одесу

Президент Чехії Петр Павел у Києві. Фото: Новини. LIVE

Президент Чехії Петр Павел прокоментував атаку Росії на Одесу у ніч проти 21 березня. Він зазначив, що залишив Одесу приблизно за 20 хвилин до початку вибухів у місті.

Про це лідер Чехії сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю, 21 березня.

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Петр Павел розповів, що вчора залишив Одесу приблизно за 20 хвилин до початку вибухів у місті. За його словами, від’їзд був запланований заздалегідь, а збіг у часі не був пов’язаний з вибухами. Водночас лідер Чехії зауважив, що нині немає ознак готовності Росії до перемир’я.

"Судячи з того, що ми можемо бачити й чути, поки що не схоже, що російська сторона має намір укладати будь-яке перемир’я. Мабуть, буде потрібно застосувати той тиск, про який говорив американський президент і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", — сказав Петр Павел.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині в річницю звільнення цього села від російських окупантів. Лідери вшанували пам’ять українських захисників.

Зазначимо, що раніше ми повідомляли про те, що президент Чеської Республіки Петр Павел у п’ятницю, 21 березня, прибув до Києва з офіційним візитом.