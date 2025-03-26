В Париже состоится саммит "Коалиции желающих" — что известно о встрече

Союзники Украины. Фото: Reuters

В четверг, 27 марта, в Париже состоится саммит "Коалиции желающих". Во время встречи стороны обсудят, в частности, потребности Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Андрей Сибига беседует с министром труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна в Киеве. Фото: Reuters

Встреча "Коалиции желающих" — что известно

Уже завтра, 27 марта, в столице Франции состоится встреча "Коалиции желающих". Во время встречи стороны планируют обсудить потребности Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал об ожиданиях от нее во время пресс-конференции с министром труда Норвегии Тонье Бренна и министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде. По его словам, Украина имеет неотложные и среднесрочные ожидания от "Коалиции желающих".

Глава дипломатического ведомства сказал, что каждая такая встреча приближает, во-первых, мир, а также усиливает наши переговорные позиции. По словам Сибиги, обычно во время этих встреч говорится о насущных потребностях Украины уже сейчас и все то, что усиливает украинскую позицию, армию, оборонные способности.

В то же время вторым блоком обсуждений во время таких встреч — является будущая инфраструктура безопасности, пакт гарантий безопасности. Глава МИД подчеркнул, что это уже подробно обсуждается и каждая такая встреча является продолжением предыдущих дискуссий.

"Она выводит этап дискуссий за каждым разом и по итогам каждой встречи этап действительно на более высокий уровень. То есть они все очень предметные, с конкретными результатами. Каждая встреча — это возможность для главы государства, для президента Украины провести двусторонние встречи с нашими партнерами", — объяснил Сибига.

Напомним, что 15 марта премьер-министр Великобритании

Стармер провел онлайн-встречу "Коалиции желающих" с около 25 мировых лидеров. Они согласились способствовать установлению мира в Украине. Тогда присоединились представители ЕС, НАТО, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Также во встрече принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. После этого он заявил, что через неделю, вероятно, состоится еще одна встреча партнеров в поддержку Украины.

Иностранные СМИ также писали о том, что Великобритания и Франция пытаются разработать план для укрепления позиции Украины на переговорах по окончанию войны.

"Коалиция желающих". Фото: Новини.LIVE

Что такое "Коалиция желающих"

Отметим, что "Коалиция желающих" — это группа стран, которые согласились и обязались поддерживать Украину в полномасштабной войне с Россией. О ее создании объявил премьер Великобритании Кир Стармер после саммита 18 мировых лидеров, который состоялся в Лондоне 2 марта 2025 года.

Заметим, что пока нет официальных заявлений относительно состава коалиции. Однако заинтересованность к этому объединению проявили лидеры следующих стран:

Австралия,

Бельгия,

Болгария,

Канада,

Чехия,

Дания,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Греция,

Исландия,

Италия,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Испания,

Швеция,

Турция,

Украина,

Великобритания.

Отметим, что это не полный перечень стран, которые ранее заявляли о готовности направить миротворческие войска в Украину или по крайней мере допускали такую возможность.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский прокомментировал встречу "Коалиции желающих", которая состоится в Париже 27 марта. Также президент отреагировал на информацию о том, что некоторые страны не хотят отправлять контингент в Украину.

Также Зеленский анонсировал важную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.