Зеленский и Рютте прибыли на саммит Коалиции желающих

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия в саммите "Коалиции желающих" — международной инициативы, объединяющей государства, готовые поддерживать Украину на пути к стабильному миру. Его, как и других высокопоставленных чиновников, встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщила корреспондентка "Суспільне".

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Участие во встрече также принимает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Среди лидеров, которые уже прибыли на саммит, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ключевые темы саммита — будущая архитектура украинской армии, совместные усилия для достижения прекращения огня и вероятное размещение военного контингента союзников в случае введения перемирия. Участники также обсуждают конкретные шаги по долгосрочной поддержке обороноспособности Украины.

Отметим, что Макрон уже анонсировал новый пакет французской военной помощи на 2 миллиарда евро. Президент Зеленский добавил, что ожидает аналогичных решений и от других партнеров в течение дня. По итогам саммита предусмотрена совместная пресс-конференция.

Напомним, редакция Новини.LIVE подробно объяснила, что такое "Коалиция желающих" и какое значение она имеет для окончания войны в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал важность "Коалиции желающих" и обратился к партнерам.