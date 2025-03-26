Сибіга пояснив, чим важливі для України зустрічі країн "Коаліції охочих"

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 26 березня, зустрівся з норвезьким колегою Еспен Барт Ейде у Києві. Він подякував країнам, які є членами "Коаліції охочих", зазначивши, що це посилює переговорні позиції України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Роль "Коаліції охочих" у припиненні війни

"Ми вдячні країнам, які беруть участь у "Коаліції охочих", тому що кожна така зустріч, кожен такий проведений захід наближає, по-перше, мир, а також посилює наші переговорні позиції — це конкретний внесок в мирні зусилля", — сказав Сибіга.

За його словами, зазвичай під час цих зустрічей говориться про нагальні потреби України вже зараз та все те, що посилює українську позицію, армію, оборонні спроможності. Другим блоком є майбутня інфраструктура безпеки, пакт безпекових гарантій — міністр зауважив, що це вже предметно обговорюється в деталях і кожна така зустріч є продовженням попередніх дискусій.

"Вона виводить етап дискусій за кожним разом і за підсумками кожної зустрічі етап дійсно на вищий рівень. Тобто вони всі дуже предметні, з конкретними результатами. Кожна зустріч — це можливість для голови держави, для президента України провести двосторонні зустрічі з нашими партнерами", — додав Сибіга.

Що таке "Коаліція охочих"

​"Коаліція охочих" — це ініціатива, спрямована на створення групи європейських держав, готових надати Україні дієву та негайну підтримку, особливо в контексті безпекових гарантій та військової допомоги. Її створення оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після саміту в Лондоні 2 березня 2025 року, в якій взяли участь 18 світових лідерів.

Ця концепція виникла на тлі необхідності посилення європейської ролі у забезпеченні безпеки України, зокрема в умовах зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів. ​

Учасниками коаліції є країни Європи та світу, які мають політичну вагу, рішучість, ресурси та військові спроможності для надання суттєвої допомоги Україні.

Інфографіка Новини.LIVE

Нагадаємо, до Києва сьогодні прибула норвезька делегація. В її складі міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці й інтеграції Тоньє Бренна.

Також нещодавно Сибіга зустрівся з угорським колегою Петером Сіярто у кулуарах "Райсинського діалогу".