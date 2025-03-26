Норвезькі міністри прибули до Києва для підтримки України

Зустріч норвезької делегації та міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До Києва з офіційним візитом прибули міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці й інтеграції Тоньє Бренна. Разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вони вже відвідали меморіал, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських військових.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мета візиту норвезької делегації до України

Про свій приїзд до України Еспен Барт Ейде повідомив у соцмережі X. У своїй заяві він підкреслив, що мета візиту — підтвердити тверду підтримку України з боку Норвегії у складний для країни період.

"Сьогодні я в Україні зі своєю колегою, міністеркою праці та інтеграції Тоньє Бренна. Ми тут, щоб висловити непохитну підтримку та довгострокове партнерство Норвегії з народом України в критичний момент", — написав глава МЗС.

Зустріч норвезьких посадовців з Андрієм Сибігою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Норвезька делегація у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами дипломата, разом із колегою Тоньє Бренною вони прагнуть посилити довгострокове партнерство між двома державами.

Крім того, перед поїздкою до Києва Ейде заявив, що норвезька делегація має намір обговорити шляхи долучення до дипломатичних процесів, які нині відбуваються в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Норвегія посилить підтримку України.

Раніше голова МЗС України Андрій Сибіга відвідав Індію — відомі подробиці щодо візиту та домовленостей.