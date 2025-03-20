Підсумки офіційного візиту Андрія Сибіги до Індії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з офіційним візитом в Індії. Фото: МЗС

Під час офіційного візиту до Індії 17-19 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у низці важливих міжнародних заходів і переговорів. У МЗС розповіли деталі візиту та підсумки зустрічей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті дипломатичного відомства.

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Підсумки візиту Сибіги до Індії

Як зазначають у МЗС, однією з ключових подій стала участь міністра в найбільшому безпеково-дипломатичному форумі Азії Raisina Dialogue 2025 у Нью-Делі. На полях форуму Сибіга провів зустрічі з міністрами закордонних справ Бутану, Гани, Індії, Молдови, Непалу, Норвегії, Швеції, Таїланду, Філіппін та Угорщини. А також з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки та президентом Парламентської асамблеї НАТО, віцеспікером парламенту Португалії.

"На тлі переговорів у Джидді та інтенсивної дипломатії останніх тижнів потрібно було донести наші сигнали не лише до Європи та Північної Америки, але й до ширшого світу, зокрема Індо-Тихоокеанського регіону. Це була одна з ключових цілей моєї поїздки до Індії", — наголосив очільник МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з офіційним візитом в Індії. Фото: МЗС

Під час великого бізнес-форуму у фінансовій столиці Індії, місті Мумбаї, в якому взяли участь більш ніж 130 індійських компаній, міністр Андрій Сибіга спільно зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром інавгурував нове Генеральне консульство України в Мумбаї, яке "сприятиме захисту прав та інтересів наших громадян, розвиватиме партнерства та бізнес-контакти".

Водночас під час візиту до Мумбаї Сибіга вручив екзекватуру новому почесному консулу України в Шрі-Ланці.

Крім того, очільник МЗС України провів низку важливих зустрічей з великим індійським бізнесом, який прагне поглиблювати партнерство з українськими компаніями. За словами міністра, індійські бізнес-кола проявляють надзвичайно великий інтерес до роботи в Україні, розвитку партнерств та інвестицій.

Міністр також провів окрему зустріч з низкою лідерів думок з експертного та медійного середовища Індії. Сторони обговорили мирний процес, позицію України та її прагнення досягти справедливого миру якнайшвидше.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з офіційним візитом в Індії. Фото: МЗС

"За підсумками всіх інтервʼю, виступів та коментарів, бачимо, що позиція України пролунала та була добре сприйнята в Індії. Переконаний, що це важливий крок для подальшого розвитку відносин із Індією та ширшим Індо-Тихоокеанським регіоном і Глобальним Півднем загалом", — підсумував Андрій Сибіга.

Раніше ми повідомляли, що Україна офіційно відкрила Генеральне консульство в Мумбаї. Таким чином розширюється дипломатична присутність в Індії.

Крім того, Андрій Сибіга під час панельної дискусії в Індії заявив, що Україна чітко демонструє готовність до тимчасового припинення вогню, однак це стане глобальним тестом для Росії щодо її реальних намірів про мир.