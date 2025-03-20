Підсумки офіційного візиту Андрія Сибіги до Індії

Голова МЗС Сибіга відвідав Індію — підсумки зустрічей
Під час офіційного візиту до Індії 17-19 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у низці важливих міжнародних заходів і переговорів. У МЗС розповіли деталі візиту та підсумки зустрічей.
Про це йдеться у повідомленні на сайті дипломатичного відомства.
Підсумки візиту Сибіги до Індії
Як зазначають у МЗС, однією з ключових подій стала участь міністра в найбільшому безпеково-дипломатичному форумі Азії Raisina Dialogue 2025 у Нью-Делі. На полях форуму Сибіга провів зустрічі з міністрами закордонних справ Бутану, Гани, Індії, Молдови, Непалу, Норвегії, Швеції, Таїланду, Філіппін та Угорщини. А також з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки та президентом Парламентської асамблеї НАТО, віцеспікером парламенту Португалії.
"На тлі переговорів у Джидді та інтенсивної дипломатії останніх тижнів потрібно було донести наші сигнали не лише до Європи та Північної Америки, але й до ширшого світу, зокрема Індо-Тихоокеанського регіону. Це була одна з ключових цілей моєї поїздки до Індії", — наголосив очільник МЗС України.
Під час великого бізнес-форуму у фінансовій столиці Індії, місті Мумбаї, в якому взяли участь більш ніж 130 індійських компаній, міністр Андрій Сибіга спільно зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром інавгурував нове Генеральне консульство України в Мумбаї, яке "сприятиме захисту прав та інтересів наших громадян, розвиватиме партнерства та бізнес-контакти".
Водночас під час візиту до Мумбаї Сибіга вручив екзекватуру новому почесному консулу України в Шрі-Ланці.
Крім того, очільник МЗС України провів низку важливих зустрічей з великим індійським бізнесом, який прагне поглиблювати партнерство з українськими компаніями. За словами міністра, індійські бізнес-кола проявляють надзвичайно великий інтерес до роботи в Україні, розвитку партнерств та інвестицій.
Міністр також провів окрему зустріч з низкою лідерів думок з експертного та медійного середовища Індії. Сторони обговорили мирний процес, позицію України та її прагнення досягти справедливого миру якнайшвидше.
"За підсумками всіх інтервʼю, виступів та коментарів, бачимо, що позиція України пролунала та була добре сприйнята в Індії. Переконаний, що це важливий крок для подальшого розвитку відносин із Індією та ширшим Індо-Тихоокеанським регіоном і Глобальним Півднем загалом", — підсумував Андрій Сибіга.
Раніше ми повідомляли, що Україна офіційно відкрила Генеральне консульство в Мумбаї. Таким чином розширюється дипломатична присутність в Індії.
Крім того, Андрій Сибіга під час панельної дискусії в Індії заявив, що Україна чітко демонструє готовність до тимчасового припинення вогню, однак це стане глобальним тестом для Росії щодо її реальних намірів про мир.
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