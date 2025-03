Візит Сибіги в Індію — голова МЗС вражений технічним прогресом країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та головний дипломат Індії Субраманьям Джайшанкар. Фото: пресслужба МЗС

Україна офіційно відкрила Генеральне консульство в Мумбаї. Таким чином розширюється дипломатична присутність в Індії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок, 18 березня.

Читайте також:

Розширення співпраці з Індією

Сибіга зазначив, що провів зустріч з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Була детальна розмова про шлях до миру. Я високо оцінив зусилля Субраманьяма Джайшанкара з організації 10-го "Райсинського діалогу", який є чудовою платформою для глобального діалогу", — сказав він.

Сибіга зустрівся з Джайшанкаром. Фото: пресслужба МЗС

Голова МЗС додав, що на початку зустрічі було офіційно відкрито Генеральне консульство України в Мумбаї.

"Навіть у воєнний час ми розширюємо нашу дипломатичну присутність в Індії. Це демонструє нашу готовність до збільшення двосторонньої торгівлі, співпраці та діалогу", — підкресли очільник української дипломатії.

Міністр також відзначив технологічний прогрес Індії, який є вражаючим.

"Враховуючи українські інновації та ноу-хау, пов'язані з війною, технологічна співпраця між нашими країнами має великий потенціал", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у панельній дискусії The Peace Tableau: Actions and Aspiration в межах міжнародної конференції The Raisina Dialogue 2025 в Індії. Раніше він також зробив кілька заяв про завершення війни.