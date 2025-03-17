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Сибіга назвав ймовірні сценарії розвитку подій для України

17 березня 2025 20:24
Ольга Антоновська - редактор
Сценарій розвитку подій для України — Сибіга відповів
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Андрій Сибіга розповів, які ймовірні сценарії чекають на Україну в майбутньому. За його словами, один із них має на меті досягнення справедливого миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна в понеділок, 17 березня.

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"Ми завжди виходимо із реалістичних сценаріїв, де кінцева мета — досягнення справедливого миру, і ми тут маємо підтримку США, європейських партнерів, є наша воля для того, щоб це відбулося. Тобто дуже суттєвий набір чинників, щоб була правильна динаміка розвитку", — сказав Сибіга.

Сибіга пояснив, що найближчим часом варто чекати на активізацію дипломатії з ключовими столицями Глобального півдня. Для України важлива їхня залученість.

"Особисто я цього тижня буду в Індії на безпековому форумі, там пройде дуже багато зустрічей з країнами Глобального півдня, безумовно, і з нашими індійськими партнерами", — зазначив Сибіга.

Він додав, що зараз все залежить від позиції росіян. Кремль намагався звинуватити Україну у небажанні завершити війну, але сам показав справжні наміри.

"Тому більшість складових свідчать про рух в правильному напрямку. І мені здається, зараз набраний дуже хороший дипломатичний темп, який дозволяє швидко долати і перепони, і досягати конкретних результатів. Тому що Україна як ніхто в світі прагне завершити цю війну цього року", — додав міністр.

Нагадаємо, також Андрій Сибіга сказав про те, які гарантії безпеки будуть для України найкращими. За словами міністра, перша позиція — вступ до НАТО.

Крім того, Сибіга прокоментував терміни початку можливого перемир'я з Росією. За його словами, загалом це складний процес. 

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