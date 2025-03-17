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Експерт прирівняла демографічний розвиток України з країнами ЄС

17 березня 2025 13:28
Карина Приходько - Редактор
Демографічний розвиток України — експерт порівняла з країнами ЄС
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Карина Приходько - Редактор

Україна за демографічним розвитком відповідає європейським країнам, хоч і найбідніша серед них. Наша країна вже зробила еволюційний стрибок. 

Про це заявила представниця Інституту демографії Світлана Аксьонова в ефірі Ранок.LIVE

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Аксьонова зазначила, що попри складну економічну ситуацію, демографічний розвиток України на вищому рівні, ніж, наприклад, в африканських країнах.

"Вони (африканські країни — Ред.) ще проходять свій перший демографічний перехід, деякі навіть не завершили його. А Україна вже зробила цей еволюційний стрибок", — сказала експертка. 

Нагадаємо, раніше Аксьонова пояснила, як покращити демографічну ситуацію в Україні. Для цього потрібно збільшити народжуваність дітей. 

Крім того, видання Washington Post назвало кількість українців у 2100 році. Цифри шокують.

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