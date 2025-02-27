Демографічна криза в Україні — скільки населення буде у 2100 році

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні ще до великої війни демографічні показники були одними з найгірших у світі. Під час повномасштабного вторгнення ситуація погіршилась. Якщо раніше українців було близько 41 мільйона, то зараз говорять про 36 мільйонів.

Про це пише The Washington Post у четвер, 27 лютого.

Читайте також:

Демографічна криза в Україні

Як зазначають у матеріалі, через війну загинуло чимало цивільних людей та військових. Крім того, принаймні 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Ще приблизно така ж кількість людей наразі вимушені жити в окупації.

Станом на сьогодні населення України становить близько 36 мільйонів осіб. Для порівняння — до 2022 року ця цифра була більша на п'ять мільйонів. При цьому, реальні цифри можуть бути ще нижчими, адже зараз дати точну оцінку складно.

За інформацією WP, якщо ситуація не вирівняється, у 2050 році українців може залишитись лише 25 мільйонів. До 2100 року цифра взагалі впаде до 15 мільйонів. Однак, як наголошують аналітики, погані демографічні показники в Україні були ще до початку повномасштабного вторгнення. Цифри були одними з найгірших у світі. Ймовірно, саме через це зараз у країні порівняно не вистачає чоловіків у віці від 20 до 30 років.

Та Україна не єдина держава, яка має проблему з народжуваністю. Демографічний спад наразі спостерігається у багатьох розвинених країнах світу.

Нагадаємо, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що Україна уже перебуває у демографічній катастрофі.

В Україні торік кількість смертей значно перевищила народжуваність. Найгірші цифри — у Донецькій та Херсонській областях.