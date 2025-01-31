Народжуваність та смертність в Україні в 2024 — дані Мін'юсту

Українці. Фото ілюстративне: УНІАН

Минулого року в Україні було зареєстровано 495,09 тисячі смертей. Ця кількість значно перевищила число народжень — 176,78 тисячі.

Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції.

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Порівняно з 2023 роком кількість народжених зменшилася на 5,7% (10,71 тис.). Однак кількість померлих скоротилася лише на 0,2% (1,15 тис.).

Згідно з даними Мінʼюсту, у другому півріччі 2025 року динаміка показників покращилася, оскільки кількість зареєстрованих народжень порівняно з першим півріччям зросла на 1,6% і досягла 89,02 тис. Відомо, що число смертей зменшилося на 2,7%, склавши 244,12 тис.

У звіті йдеться, що показник відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами найгірший у:

Херсонській області — 11 разів;

Донецькій — 8,5 раза;

А найкращий показник у Рівненській області (1,6 раза), Закарпатській та Волинській (1,7 раза), Києві (1,8 раза), Чернівецькій (1,9) та Львівській (два рази).

Нагадаємо, чисельність населення України станом на грудень 2024 року оцінюється в 34 мільйони осіб.

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