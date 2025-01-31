Рождаемость и смертность в Украине в 2024 — данные Минюста

Украинцы. Фото иллюстративное: УНИАН

В прошлом году в Украине было зарегистрировано 495,09 тысячи смертей. Это количество значительно превысило число рождений — 176,78 тысячи.

Об этом говорится в отчете Министерства юстиции.

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По сравнению с 2023 годом количество рожденных уменьшилось на 5,7% (10,71 тыс.). Однако количество умерших сократилось лишь на 0,2% (1,15 тыс.).

Согласно данным Минюста, во втором полугодии 2025 года динамика показателей улучшилась, поскольку количество зарегистрированных рождений по сравнению с первым полугодием выросло на 1,6% и достигло 89,02 тыс. Известно, что число смертей уменьшилось на 2,7%, составив 244,12 тыс.

В отчете говорится, что показатель отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся по регионам худший в:

Херсонской области — 11 раз;

Донецкой — 8,5 раза;

А лучший показатель в Ровенской области (1,6 раза), Закарпатской и Волынской (1,7 раза), Киеве (1,8 раза), Черновицкой (1,9) и Львовской (два раза).

Напомним, численность населения Украины по состоянию на декабрь 2024 года оценивается в 34 миллиона человек.

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