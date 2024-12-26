В Україні демографічна криза — скорочення населення та прогнози

Українці у вишиванках. Фото: УНІАН

Чисельність населення України станом на грудень 2024 року оцінюється в межах 34 мільйонів осіб у кордонах 1991 року. А на підконтрольній уряду території кількість жителів становить близько 28–29 мільйонів.

Такі дані озвучив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя в ефірі Українського радіо.

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Олександр Гладун Демографічний спад в Україні почався ще в 1993 році, коли населення країни досягло свого історичного максимуму – 52,2 мільйона осіб. З того часу відбувається поступове скорочення чисельності, яке суттєво прискорилося після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чисельність населення України становила 42 мільйони. Від часу здобуття незалежності у 1991 році, коли в країні проживало 52 мільйони осіб, Україна втратила близько 10 мільйонів мешканців до 2022 року та ще близько 8 мільйонів — за останні два роки.

Чому в Україні різко скорочується населення

В Україні спостерігається значне скорочення чисельності населення, що є наслідком кількох ключових чинників. Однією з головних причин є падіння рівня народжуваності, яке розпочалося після здобуття незалежності країни.

Цей процес був зумовлений економічною кризою, зміною життєвих пріоритетів та впливом загальносвітових демографічних тенденцій. Якщо в європейських країнах зниження народжуваності відбувається поступово протягом десятиліть, то в Україні цей процес став стрімким. Багато родин почали орієнтуватися на одну-дві дитини замість традиційних трьох-чотирьох.

Ще однією суттєвою проблемою є масова міграція. Після перепису населення 2001 року країну покинуло близько 1-2 мільйонів людей, які виїхали на заробітки за кордон і не повернулися. Події війни лише посилили ці процеси, змусивши мільйони українців шукати притулок за межами батьківщини.

На тлі цього залишається низькою і очікувана тривалість життя. У 2021 році середня тривалість життя чоловіків в Україні становила 65 років, жінок – 74-75 років. Це значно нижче, ніж у розвинених країнах, де показник перевищує український на 8-10 років. Основними причинами передчасної смертності є серцево-судинні захворювання, травми через дорожньо-транспортні пригоди, зловживання алкоголем та тютюном, а також небезпечні умови праці.

Особливо гостро відчувається різниця у тривалості життя між чоловіками та жінками – близько 10 років, що суттєво перевищує аналогічний показник у європейських країнах, де різниця становить лише 2-3 роки.

Скільки людей зараз проживає в Україні

Олександр Гладун припускає, що на кінець 2024 року населення України оцінюється в трохи більше ніж 34 мільйони осіб. Однак точна кількість невідома через труднощі у зборі статистичних даних. Зруйнована система обліку ускладнює отримання достовірної інформації. Державна служба статистики не надає повної та надійної інформації, тому для оцінки чисельності населення використовуються дані Прикордонної служби щодо міграції, а також від Міністерства юстиції, яке реєструє народження та смерті на підконтрольній території.

Враховуючи ці обмеження, оцінки мають похибку, і населення України у межах кордонів 1991 року становить близько 34 мільйонів. Якщо брати до уваги лише підконтрольну територію, ця цифра знижується до 28-29 мільйонів.

Сучасні методи підрахунку населення базуються на різних джерелах. Основними є дані Мінюсту та Прикордонної служби щодо перетину кордонів, хоча частина кордону з Росією залишається неконтрольованою. Також залучаються дані мобільних операторів, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики та Міністерства освіти.

Усі ці дані мають певну похибку, проте загальні розрахунки за демографічною методологією є досить співставними з оцінками за непрямими методами.

Коли буде новий перепис населення в Україні

Останній перепис населення в Україні проводився ще 5 грудня 2001 року і досі залишається єдиним у незалежній історії країни. Відповідно до рекомендацій ООН, перепис слід проводити раз на 10 років, оскільки з плином часу точність оцінок чисельності населення значно знижується.

Планований перепис на 2011 рік кілька разів переносився, а в 2013 році, попри підготовлені бланки та персонал, його знову відклали. За словами експертів, новий перепис населення доцільно буде провести через рік-два після закінчення війни, коли стабілізуються міграційні потоки.

В Україні демократична криза

В Україні вже понад три десятиліття спостерігається демографічна криза, яка стала особливо відчутною під час війни. Населення країни скорочується з 1993 року, і хоч темпи цього процесу різнилися, останні події значно ускладнили ситуацію. Висока смертність, спричинена бойовими діями, та низька народжуваність створюють серйозний виклик для демографічної стабільності.

"Ми не знаємо, що відбувається на непідконтрольній території. Крім того, не відомо як швидко в Україні реєструються народження і смерті, які відбулися за кордоном. Тут небезпечне співвідношення між кількістю народжених і померлих людей. На сто народжених припадає 286 померлих. Це поганий результат. Проте під час війни очікувати чогось кращого дуже важко. Ситуація серйозна, але не безнадійна. Потрібно вживати певних заходів, хоча під час війни робити це дуже складно. Після війни має бути дуже активна демографічна політика", — повідомив Гладун.

Експерт додав, що для забезпечення природного приросту населення необхідно, щоб сто жінок народжували 210-220 дітей. Натомість у нинішніх умовах війни цей показник становить лише 90 дітей на 100 жінок, що є одним із найнижчих рівнів у світі. Для порівняння, у мирний час у Південній Кореї сто жінок народжують 70 дітей, у Китаї – 100, а в Італії та Японії – 120. Це свідчить про те, що Україна входить до групи країн із найнижчою народжуваністю.

Нагадаємо, у жовтні ООН назвав приблизну кількість населення України — за їх оцінками воно скоротилося на 10 млн осіб.

Раніше заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ розповів, що буде з населенням України після війни.