Скорочення кількості населення України — в ООН озвучили приголомшливі цифри

Українці на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення Росії населення України зменшилося на 10 мільйонів людей — це становить близько чверті. Причини — масовий виїзд українців за кордон, падіння рівня народжуваності та смерті внаслідок бойових дій.

Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер, повідомляє Reuters.

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Як зазначили в ООН, повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року суттєво погіршило демографічну ситуацію в Україні.

За словами голови східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення, різко знизився рівень народжуваності, який нині становить приблизно одну дитину на жінку. Це — один із найнижчих показників у світі. Флоренс Бауер підкреслила, що для збереження стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності має складати 2,1 дитини на жінку.

"Найбільше постраждали регіони, які майже спорожніли — села, де залишилися тільки люди похилого віку, а також пари, які не можуть створити сім'ї", — йдеться в публікації.

Але, як зазначили в ООН, найбільше на скорочення населення України вплинули 6,7 мільйона біженців. Також на ситуацію вплинули й втрати серед військових.

"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", — підсумувала Бауер.

Підрахувати наслідки війни для України можна буде тільки коли стане можливим проведення перепису населення.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, в якому пропонується запровадити "податок на бездітність" задля покращення демографічної ситуації в країні.

Раніше Новини.LIVE писали, що демографічна ситуація в Україні під час війни погіршується, хоча і до того статистика була невтішною. І навіть після закінчення війни покращити народжуваність не вдасться, впевнені експерти.