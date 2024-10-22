Сокращение населения Украины — в ООН озвучили ошеломляющие цифры

В ООН подсчитали, на сколько сократилось население Украины с 2022 года
С начала полномасштабного вторжения России население Украины уменьшилось на 10 миллионов человек — это около четверти. Причины — массовый выезд украинцев за границу, падение уровня рождаемости и смерти в результате боевых действий.
Об этом заявила глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, сообщает Reuters.
Население Украины сократилось на четверть с 2022 года
Как отметили в ООН, полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года существенно ухудшило демографическую ситуацию в Украине.
По словам главы восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения, резко снизился уровень рождаемости, который сейчас примерно один ребенок на женщину. Это один из самых низких показателей в мире. Флоренс Бауэр подчеркнула, что для сохранения стабильной численности населения необходимый уровень рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на женщину.
"Больше всего пострадали регионы, которые почти опустели — села, где остались только старики, а также пары, которые не могут создать семьи", — говорится в публикации.
Но, как отметили в ООН, больше всего на сокращение населения Украины повлияли 6,7 миллиона беженцев. Также на ситуацию повлияли и потери среди военных.
"Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, количество жертв составляет десятки тысяч", — подытожила Бауэр.
Подсчитать последствия войны для Украины можно будет, только когда станет возможным проведение переписи населения.
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона, в котором предлагается ввести "налог на бездетность" для улучшения демографической ситуации в стране.
Ранее Новини.LIVE писали, что демографическая ситуация в Украине во время войны ухудшается, хотя и до этого статистика была неутешительной. И даже после окончания войны улучшить рождаемость не удастся, уверены эксперты.
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