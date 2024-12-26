В Украине демографический кризис — сокращение населения и прогнозы

Украинцы в вышиванках. Фото: УНИАН

Численность населения Украины на декабрь 2024 года оценивается в пределах 34 миллионов человек в границах 1991 года. А на подконтрольной правительству территории количество жителей составляет около 28-29 миллионов.

Такие данные озвучил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни в эфире Украинского радио.

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Население Украины сократилось почти вдвое

Александр Гладун Демографический спад в Украине начался еще в 1993 году, когда население страны достигло своего исторического максимума – 52,2 миллиона человек. С этого времени происходит постепенное сокращение численности, которое существенно ускорилось после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

К началу полномасштабного вторжения в 2022 году численность населения Украины составила 42 миллиона. С момента обретения независимости в 1991 году, когда в стране проживало 52 миллиона человек, Украина потеряла около 10 миллионов жителей к 2022 году и еще около 8 миллионов — за последние два года.

Почему в Украине резко сокращается население

В Украине наблюдается значительное сокращение численности населения, что является результатом нескольких ключевых факторов. Одной из главных причин является падение уровня рождаемости, которое началось после обретения независимости страны.

Этот процесс обусловлен экономическим кризисом, изменением жизненных приоритетов и влиянием общемировых демографических тенденций. Если в европейских странах понижение рождаемости происходит постепенно в течение десятилетий, то в Украине этот процесс стал стремительным. Многие семьи начали ориентироваться на одного-двух детей вместо традиционных трех-четырех.

Еще одной важной проблемой является массовая миграция. После переписи населения 2001 года страну покинуло около 1-2 миллионов человек, уехавших на заработки за границу и не вернувшихся. События войны лишь усилили эти процессы, заставив миллионы украинцев искать убежище за пределами родины.

На фоне этого остается низкой и ожидаемая продолжительность жизни. В 2021 году средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляла 65 лет, женщин – 74-75 лет. Это гораздо ниже, чем в развитых странах, где показатель превышает украинский на 8-10 лет. Основными причинами преждевременной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, травмы из-за дорожно-транспортных происшествий, злоупотребление алкоголем и табаком, а также опасные условия труда.

Особенно остро ощущается разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами – около 10 лет, что существенно превышает аналогичный показатель в европейских странах, где разница составляет всего 2-3 года.

Сколько человек сейчас проживает в Украине

Александр Гладун предполагает, что на конец 2024 года население Украины оценивается в чуть более 34 миллионов человек. Однако точное количество неизвестно из-за трудностей в сборе статистических данных. Разрушенная система учета усложняет получение достоверной информации. Государственная служба статистики не предоставляет полной и надежной информации, поэтому для оценки численности населения используются данные Пограничной службы по миграции, а также Министерства юстиции, которое регистрирует рождение и смерти на подконтрольной территории.

Учитывая эти ограничения, оценки имеют погрешность, и население Украины в пределах границ 1991 составляет около 34 миллионов. Если учесть только подконтрольную территорию, эта цифра снижается до 28-29 миллионов.

Современные методы подсчета населения базируются на разных источниках. Основными являются данные Минюста и Пограничной службы по пересечению границ, хотя часть границы с Россией остается неконтролируемой. Также привлекаются данные мобильных операторов, Пенсионного фонда, Министерства социальной политики и Министерства образования.

Все эти данные имеют определенную погрешность, однако общие расчеты по демографической методологии достаточно сопоставимы с оценками по косвенным методам.

Когда будет новая перепись населения в Украине

Последняя перепись населения в Украине проводилась еще 5 декабря 2001 года и до сих пор остается единственной в независимой истории страны. Согласно рекомендациям ООН, перепись следует проводить раз в 10 лет, поскольку с течением времени точность оценок численности населения значительно снижается.

Планируемая перепись на 2011 год несколько раз переносилась, а в 2013 году, несмотря на подготовленные бланки и персонал, ее снова отложили. По словам экспертов, новую перепись населения целесообразно провести через год-два после окончания войны, когда стабилизируются миграционные потоки.

В Украине демократический кризис

В Украине уже более трех десятилетий наблюдается демографический кризис, который стал особенно ощутим во время войны. Популяция страны сокращается с 1993 года, и хотя темпы этого процесса различались, последние действия существенно усложнили ситуацию. Высокая смертность, вызванная боевыми действиями, и низкая рождаемость, создают серьезный вызов для демографической стабильности.

"Мы не знаем, что происходит на неподконтрольной территории. Кроме того, не известно как быстро в Украине регистрируются рождения и смерти, которые произошли за рубежом. Здесь опасное соотношение между количеством родившихся и умерших людей. На сто родившихся приходится 286 умерших. Это плохой результат. Однако во время войны ожидать чего-то лучшего очень трудно. Ситуация серьезная, но не безнадежная. Нужно принимать определенные меры, хотя во время войны делать это очень сложно. После войны должна быть очень активная демографическая политика", — сообщил Гладун.

Эксперт добавил, что для обеспечения естественного прироста населения необходимо, чтобы сто женщин рожали 210-220 детей. В нынешних условиях войны этот показатель составляет лишь 90 детей на 100 женщин, что является одним из самых низких уровней в мире. Для сравнения, в мирное время в Южной Корее 100 женщин рожают 70 детей, в Китае – 100, а в Италии и Японии – 120. Это свидетельствует о том, что Украина входит в группу стран с самой низкой рождаемостью.

Напомним, в октябре ООН назвал приблизительное количество населения Украины — по их оценкам, оно сократилось на 10 млн человек.

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ рассказал, что будет с населением после войны.