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Демографічна ситуація в Україні — що зміниться після війни

16 грудня 2024 02:45
Чекарьова Марія - редактор
Як зміниться демографічна ситуація в Україні після завершення війни — прогноз експерта
Жінка з немовлям. Фото ілюстративне: life.pravda.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Зібрати достовірну демографічну інформацію в умовах активних бойових дій неможливо. А от те, що показник смертності в Україні зараз один із найвищих у світі, цілком імовірно.

Про це в інтерв'ю ТСН у неділю, 15 грудня повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

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За словами експерта рівень смертності в Україні стрімко зріс ще у 2021 році через пандемію коронавірусу. Якщо у 2019 році коефіцієнт смертності на тисячу населення становив лише 14,7, то за два роки підскочив до 18,5. За три роки повномасштабної війни ситуація погіршилася, однак назвати точну статистику неможливо, адже наразі є змога вести підрахунки лише на територіях, які підконтрольні Україні. За даними Мін'юсту, у період із січня по червень поточного року в Україні народилося 87 655 немовлят, тоді як кількість померлих людей сягнула 250 972.

Народжуваність в Україні теж занадто низька. Як зазначає представник Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ, аби чисельність населення не скорочувалася, потрібно, щоб сто жінок народжували 210–220 дітей. У 2019 році цей показник був удвічі менше за необхідний — лише 116, а за час повномасштабного вторгнення скоротився ще більше.

"За експертними оцінками, зараз в Україні сто жінок народжують 90 дітей, а за оцінками ООН — 98 дітей. У нас під час страшної війни народжуваність трохи навіть вища, ніж у мирній Південній Кореї, тому не можна казати, що народжуваність у нас найнижча у світі. Ми перебуваємо у групі країн, де найнижча народжуваність — це більш коректне формудювання", — пояснив Олександр Гладун.

За його словами, щоб не відбувалося скорочення населення, потрібно, щоб на сто народжень припадало сто смертей. В Україні ж станом на перше півріччя поточного року на сто народжень припадало 286 смертей.

Також науковець додав, що після кожної війни відбуваються так звані "компенсаційні процеси", коли рівень смертності зменшується, а рівень народжуваності трохи зростає.

"У середньому цей процес триває десь три роки... Потім ці показники повертаються на свій природний рівень, якими могли бути, якби не війна... Демографічна ситуація зараз повністю залежить від ЗСУ. Чим швидше вони здобудуть перемогу, тим швидше можна буде сподіватися на відносне покращення демографічної ситуації", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за два роки повномасштабної війни чисельність населення України зменшилася більш ніж на шість мільйонів. У 2022 році в Україні налічувалося 42 мільйони людей, а у 2024 році — лише 35,8 мільйона.

Раніше заслужена лікарка України Ольга Богомолець заявила, що якщо демографічна ситуація не покращиться, українська нація може зникнути протягом найближчих 180 років. За її словами, у країні катастрофічно знизився рівень народжуваності, тоді як рівень смертності навпаки зріс.

смерть народжуваність люди війна в Україні населення

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