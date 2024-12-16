Как изменится демографическая ситуация в Украине после завершения войны — прогноз эксперта

Женщина с младенцем. Фото иллюстративное: life.pravda.com.ua

Собрать достоверную демографическую информацию в условиях активных боевых действий невозможно. А вот то, что показатель смертности в Украине сейчас один из самых высоких в мире, вполне вероятно.

Об этом в интервью ТСН в воскресенье, 15 декабря, сообщил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

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Что известно о демографической ситуации в Украине—

По словам эксперта, уровень смертности в Украине стремительно вырос еще в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Если в 2019 году коэффициент смертности на тысячу населения составлял всего 14,7, то за два года подскочил до 18,5. За три года полномасштабной войны ситуация ухудшилась, однако назвать точную статистику невозможно, ведь есть возможность вести подсчеты только на территориях, подконтрольных Украине. По данным Минюста, в период с января по июнь текущего года в Украине родилось 87 655 младенцев, тогда как количество умерших людей достигло 250 972.

Рождаемость в Украине тоже слишком низкая. Как отмечает представитель Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, чтоб численность населения не сокращалась, нужно, чтобы сто женщин рожали 210–220 детей. В 2019 году этот показатель был вдвое меньше необходимого — всего 116, а за время полномасштабного вторжения сократился еще больше.

"По экспертным оценкам, сейчас в Украине сто женщин рожают 90 детей, а по оценкам ООН — 98 детей. У нас во время страшной войны рождаемость немного даже выше, чем в мирной Южной Корее, поэтому нельзя говорить, что рождаемость у нас самая низкая у нас мире. Мы находимся в группе стран, где самая низкая рождаемость — это более корректное формирование", — пояснил Александр Гладун.

По его словам, чтобы не происходило сокращение населения, нужно, чтобы на сто рождений приходилось сто смертей. В Украине же по состоянию на первое полугодие текущего года на сто рождений приходилось 286 смертей.

Также ученый добавил, что после каждой войны происходят так называемые "компенсационные процессы", когда уровень смертности уменьшается, а уровень рождаемости несколько растет.

"В среднем этот процесс длится где-то три года... Потом эти показатели возвращаются на свой естественный уровень, какими могли бы быть, если бы не война... Демографическая ситуация сейчас полностью зависит от ВСУ. Чем быстрее они одержат победу, тем быстрее можно будет надеяться на относительное улучшение демографической ситуации", — подытожил эксперт.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за два года полномасштабной войны численность населения Украины уменьшилась более чем на шесть миллионов. В 2022 году в Украине насчитывалось 42 миллиона человек, а в 2024 году — всего 35,8 миллиона.

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что если демографическая ситуация не улучшится, украинская нация может исчезнуть в ближайшие 180 лет. По ее словам, в стране катастрофически снизился уровень рождаемости, в то время как уровень смертности наоборот вырос.