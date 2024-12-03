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Як скоротилася кількість населення в Україні через війну

3 грудня 2024 23:55
Чекарьова Марія - редактор
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, як упродовж двох років повномасштабної війни скоротилася кількість населення в Україні
Дитина на руках у матері. Фото ілюстративне: ailedenbiri.com
Чекарьова Марія - редактор

За два роки повномасштабної війни чисельність населення України скоротилася на понад шість мільйонів. У 2022 році в Україні проживали 42 мільйони людей, а у 2024 році — лише 35,8 мільйона.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.

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За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, якщо кількість людей, які проживають в Україні, й надалі зменшуватиметься такими темпами, то до 2051 року становитиме лише 25,2 мільйона.

Як вирішити демографічну проблему

З метою покращення демографічної ситуації у 2023 році ухвалили законопроєкт про державне фінансування зберігання репродуктивних клітин захисників і захисниць, якщо ті зазнали поранень, які впливають на репродуктивні функції. Щоправда, згідно із цим законопроєктом, у разі загибелі військовослужбовців репродуктивні клітини утилізуватимуть, що є порушенням 16-й статті Конституції щодо збереження генофонду нації.

"Для розв’язання цього питання я, як Уповноважений ВР України із прав людини, запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції враховано", — зазначив Лубінець.

Також він додав, що у 2024 році вперше в межах програми медичних гарантій запровадили лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями, зокрема, уклали 20 договорів із медичними закладами, якими скористалися 1 080 осіб. На реалізацію цієї програми спрямували 106,5 мільйона гривень.

"В Україні варто посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства... Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики!" — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, за прогнозами заслуженої лікарки України Ольги Богомолець, якщо демографічна ситуація не покращиться, українська нація може зникнути протягом найближчих 180 років. Наразі у країні катастрофічно зменшився рівень народжуваності та зріс рівень смертності.

Раніше заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун заявив, що близько 40% біженців планують після завершення війни повернутися на Батьківщину. 

народжуваність Дмитро Лубінець омбудсмен війна в Україні населення

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