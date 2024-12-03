Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, как в течение двух лет полномасштабной войны сократилось количество населения в Украине

Ребенок на руках у матери. Фото иллюстративное: ailedenbiri.com

За два года полномасштабной войны численность населения Украины сократилась на более чем шесть миллионов. В 2022 году в Украине проживало 42 миллиона человек, а в 2024 году — всего 35,8 миллиона.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, если количество людей, проживающих в Украине, и дальше будет уменьшаться такими темпами, то к 2051 году будет составлять только 25,2 миллиона.

Как решить демографическую проблему

С целью улучшения демографической ситуации в 2023 году приняли законопроект о государственном финансировании хранения репродуктивных клеток защитников и защитниц, получивших ранения, которые влияют на репродуктивные функции. Правда, согласно этому законопроекту, в случае гибели военнослужащих репродуктивные клетки будут утилизировать, что является нарушением 16 статьи Конституции по сохранению генофонда нации.

"Для решения этого вопроса я как Уполномоченный ВР Украины по правам человека предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток. В Госбюджете на 2025 год эти предложения учтены", — отметил Лубинец.

Также он добавил, что в 2024 году впервые в рамках программы медицинских гарантий ввели лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями, в частности, заключили 20 договоров с медицинскими учреждениями, которыми воспользовались 1 080 человек. На реализацию этой программы направили 106,5 миллиона гривен.

"В Украине стоит усилить информирование граждан о возможностях государственных медицинских гарантий и усовершенствовать законодательство по биологическому отцовству... Вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики!" — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, по прогнозам заслуженного врача Украины Ольги Богомолец, если демографическая ситуация не улучшится, украинская нация может исчезнуть в ближайшие 180 лет. В стране катастрофически уменьшился уровень рождаемости и вырос уровень смертности.

Ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что около 40% беженцев планируют по завершении войны вернуться на Родину.