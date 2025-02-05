Демографічна криза в Україні — експерт пояснив ситуацію з ринком праці

Жінка годує дитину. Фото: Pexels

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що Україні необхідно терміново вирішувати проблему нестачі робочої сили, інакше доведеться залучати мігрантів.За його словами країна уже перебуває у демографічній катастрофі.

Про це Василь Воскобойник заявив в інтерв'ю УНІАН.

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Яка ситуація на ринку праці

За підрахунками Мінекономіки, щоб забезпечити нормальне функціонування економіки, Україні потрібно додатково 4,5 мільйона працівників порівняно з рівнем 2021 року. Проте за оцінками Міжнародної організації з міграції та Міжнародної організації праці, країні необхідні 8,2 мільйона робочих рук.

Головна причина дефіциту кадрів – швидке скорочення населення. Щороку кількість померлих перевищує кількість новонароджених на 250-300 тисяч осіб, що еквівалентно зникненню цілого міста розміром із Житомир. Населення старішає, а кількість працездатних громадян зменшується, що створює критичний дисбаланс на ринку праці.

Що може врятувати ситуацію

За словами експерта, є два варіанти вирішення проблеми. Перший – збільшення народжуваності. Проте для відновлення балансу жінки повинні народжувати по 5-7 дітей, і лише через 18-20 років ці діти вийдуть на ринок праці.

Другий – залучення трудових мігрантів. Воскобойник наголошує, що це більш реалістичний варіант, який вже використовують багато країн, що стикаються з демографічною кризою.

Нагадаємо, у грудні 2024 року омбудсмен України Дмитро Лубінець заявляв, що населення України скоротилося.

А кілька днів тому Міністерство юстиції оприлюднило дані про темпи народжуваності та смертності України.