Демографический кризис в Украине — эксперт объяснил ситуацию с рынком труда

Украинкам надо рожать по 5-7 детей, чтобы избежать кризиса
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что Украине необходимо срочно решать проблему нехватки рабочей силы, иначе придется привлекать мигрантов.
Об этом Василий Воскобойник заявил в интервью УНИАН.
Какова ситуация на рынке труда
По подсчетам Минэкономики, чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики, Украине нужно дополнительно 4,5 миллиона работников по сравнению с уровнем 2021 года. Однако по оценкам Международной организации по миграции и Международной организации труда, стране необходимы 8,2 миллиона рабочих рук.
Главная причина дефицита кадров — быстрое сокращение населения. Ежегодно количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек, что эквивалентно исчезновению целого города размером с Житомир. Население стареет, а количество трудоспособных граждан уменьшается, что создает критический дисбаланс на рынке труда.
Что может спасти ситуацию
По словам эксперта, есть два варианта решения проблемы. Первый — увеличение рождаемости. Однако для восстановления баланса женщины должны рожать по 5-7 детей, и только через 18-20 лет эти дети выйдут на рынок труда.
Второй — привлечение трудовых мигрантов. Воскобойник отмечает, что это более реалистичный вариант, который уже используют многие страны, сталкивающиеся с демографическим кризисом.
Напомним, в декабре 2024 года омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что население Украины сократилось.
А несколько дней назад Министерство юстиции обнародовало данные о темпах рождаемости и смертности Украины.
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