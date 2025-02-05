Демографический кризис в Украине — эксперт объяснил ситуацию с рынком труда

Женщина кормит ребенка. Фото: Pexels

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что Украине необходимо срочно решать проблему нехватки рабочей силы, иначе придется привлекать мигрантов.

Об этом Василий Воскобойник заявил в интервью УНИАН.

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Какова ситуация на рынке труда

По подсчетам Минэкономики, чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики, Украине нужно дополнительно 4,5 миллиона работников по сравнению с уровнем 2021 года. Однако по оценкам Международной организации по миграции и Международной организации труда, стране необходимы 8,2 миллиона рабочих рук.

Главная причина дефицита кадров — быстрое сокращение населения. Ежегодно количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек, что эквивалентно исчезновению целого города размером с Житомир. Население стареет, а количество трудоспособных граждан уменьшается, что создает критический дисбаланс на рынке труда.

Что может спасти ситуацию

По словам эксперта, есть два варианта решения проблемы. Первый — увеличение рождаемости. Однако для восстановления баланса женщины должны рожать по 5-7 детей, и только через 18-20 лет эти дети выйдут на рынок труда.

Второй — привлечение трудовых мигрантов. Воскобойник отмечает, что это более реалистичный вариант, который уже используют многие страны, сталкивающиеся с демографическим кризисом.

Напомним, в декабре 2024 года омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что население Украины сократилось.

А несколько дней назад Министерство юстиции обнародовало данные о темпах рождаемости и смертности Украины.