Демографічна криза у РФ — Кремль вигадав рішення, але є нюанс

Жінка з дитиною в пологовому будинку. Фото: росЗМІ

Кремль хоче побороти демографічний спад у Росії. Однак, цим зусиллям, ймовірно, будуть перешкоджати економічні обмеження.

Про це заявили в Інституті вивчення війни у вівторок, 24 грудня.

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Днями губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив, що мешканцям регіону будуть надавати материнський капітал у розмірі одного мільйона рублів (близько 10 тис. доларів) при народженні кожної дитини. Політик повідомив, що по мільйону рублів на першу і другу дитину виділять з федеральних і регіональних коштів, а на третю і четверту — виключно з обласного бюджету.

"Російському уряду може бути важко забезпечити великі виплати материнського капіталу з часом, оскільки російська економіка постійно відчуває напругу через війну в Україні, міжнародні санкції та дедалі більшу нестачу робочої сили", — зазначили в ISW.

Аналітики також зауважили, що російський диктатор Володимир Путін під час телевізійної прес-конференції 19 грудня спробував зобразити російську економіку як "стабільну та надійну". Він звинуватив при цьому російський Центробанк в неправильному поводженні зі зростанням процентних ставок.

Нагадаємо, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ заявив, що зібрати достовірну демографічну інформацію в умовах активних бойових дій неможливо.

Дмитро Лубінець повідомив, що за два роки повномасштабної війни чисельність населення України скоротилася на понад шість мільйонів. У 2022 році в Україні проживали 42 мільйони людей, а у 2024 році — лише 35,8 мільйона.